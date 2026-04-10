Eigene Stiftung verklagt Prinz Harry wegen Verleumdung

«Koordinierte schädliche Medienkampagne»

Harry hatte die Organisation mit Prinz Seeiso im Gedenken an die Mütter der beiden ins Leben gerufen. Nach einem Streit über die Führung der Stiftung, die eine Herzensangelegenheit für ihn war, hatte er der Charity im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Beide traten als Schirmherren zurück, nachdem es zu einem berichteten Bruch zwischen der Vorsitzenden Dr. Sophie Chandauka (48) und den Mitgliedern des Stiftungsrats gekommen war. Bereits am 24. März eingereichte Gerichtsunterlagen führen laut der britischen Rundfunkanstalt BBC sowohl den Prinzen als auch den ebenso in der Stiftung involvierten Mark Dyer als Beklagte.