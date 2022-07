Eigenes Outdoor-Kino: So gelingt der Filmabend im Garten

Sounds right

Sind Leinwand und Beamer arrangiert, sollte es am richtigen Sound nicht fehlen. Schliesslich bringt das beste Bild auf der schönsten Leinwand nichts, wenn am Ende beim Actionstreifen kein Bass vorhanden ist. Lösungen gibt es dabei viele: Die fest in mobilen Geräten verbauten Boxen verrichten zwar ihre Arbeit, haben aber nichts mit einer hochwertigen HiFi-Anlage gemein. Diese jedoch im Garten auf- und abzubauen, ist wenig praktisch. Daher empfehlen sich Bluetooth-Systeme der üblichen Verdächtigen Bose, JBL, Teufel und Co. Sie lassen sich in der Regel auch mit mobilen Beamern koppeln, die bereits Boxen verbaut haben und sind je nach Ausstattung zwischen etwa 100 und 300 Euro zu bekommen.