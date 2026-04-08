«Eigenständiger Mensch»: Darum ziert Nicole Töpperwien den «Playboy»

Die Töpperwiens betreiben in Los Angeles ihre Bäckerei «Schatzi's Bakery & Café» und sind damit auch in der Sendung «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» zu sehen (aktuelle Folge ab sofort bei RTL+ und am 10. April bei VOX). Im März gab Chris Töpperwien bekannt, dass er nach 14 Jahren aus dem Format aussteigt. Dass darin meist ihr Mann die grosse Rolle spielte, sei «im Grossen und Ganzen» die meiste Zeit für sie «okay» gewesen, erzählt Nicole Töpperwien im «Playboy». Denn sie selbst stehe «eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt». «Chris dagegen mag das und ist richtig gut darin – ich habe ihn schon so kennengelernt. Aber klar gab es manchmal Themen, bei denen ich eine andere Meinung hatte und gerne etwas dazu gesagt hätte. Stattdessen bin ich aber einen Schritt zurückgetreten und habe mir gedacht: Das ist in zwei Wochen auch wieder vergessen.»