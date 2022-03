«Ein Abend für die Ukraine»: ZDF zeigt «Markus Lanz»-Sondersendung

Markus Lanz (52) wird am kommenden Donnerstag, 10. März, ab 20:15 Uhr eine Live-Sondersendung moderieren. In «Markus Lanz - Ein Abend für die Ukraine» will er mit seinen Gästen Solidarität und Unterstützung für das Land zeigen, heisst es in einer Mitteilung des Senders.