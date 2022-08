Besondere Verbindung zu Georgia

Am Wochenende schmissen Jennifer Lopez und Ben Affleck eine dreitägige Feier - einen Monat, nachdem sie sich im kleinen Kreis in Las Vegas das Jawort gegeben hatten. Schauplatz der Party war Ben Afflecks Anwesen in Savannah, Georgia. Doch warum heirateten der Bostoner Affleck und Jennifer Lopez aus der Bronx ausgerechnet dort?