Ein Blick wie die Royals: Buckingham-Palast öffnet Balkonzimmer

Die Tickets für die Ostflügel–Tour waren schnell ausverkauft

Am 11. Juli findet die traditionelle Sommeröffnung des Palastes statt. Seit mehr als 30 Jahren gibt es Führungen durch die grosse Residenz in London. Neu ist in diesem Jahr die Tour durch den Ostflügel – Balkonzimmer inklusive. Auf den Balkon selbst dürfen die Besucher aber nicht. Fast 6.000 Tickets wurden im April zur Verfügung gestellt, sie waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.