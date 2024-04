Ein Champagner zum Geburtstag: Amber Heard meldet sich zurück

Amber Heard (38) stösst auf sich selbst an. Die Schauspielerin feierte am Montag (22. April) ihren 38. Geburtstag und meldete sich nach langer Funkstille wieder auf Instagram zurück. «Ein Geburtstag ist wie für Champagner gemacht», kommentierte sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich in einem Weinkeller ein Glas Champagner gönnt.