«Ein Denkmal geworden»: Elyas M'Barek über Haftbefehl-Doku «Babo»

M‹Barek und Mit–Produzent Pacco–Luca Nitsche hatten demnach schon vor rund vier Jahren erste Ideen. «Uns war klar, dass wir mit genau diesem Film etwas bewegen wollen und können», sagt M›Barek. «Wir hätten aber nie geahnt, dass der Film am Ende eine solche Wucht entfalten würde und so krass werden würde.» Während der Produktion habe er aber «ein Gefühl dafür entwickelt, wie der Film sein wird. Ich weiss, dass er sehr hart und heftig ist. Aber auch ein Film, der das ehrlichste Bild zeigt, das wir von unserem Künstler Haftbefehl zeichnen konnten. Er berührt und er ist ein Denkmal geworden.»