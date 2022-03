Ein echter Hingucker: Penélope Cruz begeistert in Traumkreation

Ausgezeichneter Film bald im Kino

Cruz wurde für ihre Darstellung einer alleinerziehenden Mutter in Pedro Almodóvars (72) Film «Parallele Mütter» mit dem Montecito Award geehrt. Für diese Rolle darf die Schauspielerin auch auf einen Oscar in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin» hoffen. Der Film startet am 10. März in den deutschen Kinos.