Start der Jubiläumsstaffel

«Ein Fall für zwei»: Antoine Monot und Wanja Mues proben im Lokal

Seit zehn Jahren lösen Wanja Mues und Antoine Monot als Privatdetektiv Leo Oswald und Rechtsanwalt Benjamin Hornberg in «Ein Fall für zwei» spannende Kriminalfälle in und um Frankfurt am Main. Monot hat in einem Interview zum Jubiläum verraten, wie die beiden sich auf die Drehtage vorbereiten.