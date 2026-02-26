«Ein fast perfekter Antrag»: Lauterbach und Berben als Dreamteam

Regensburg als heimlicher Hauptdarsteller

Besonders klug gelingt dem Film die Verschränkung von Generationenkonflikt und Liebesgeschichte. Walter stolpert über junge Studierende wie den non–binären Zero (Jonathan Perleth, 31, «Polizeiruf 110: Daniel A.») oder die freundliche Flora, die von Lauterbachs echte Tochter Maya Lauterbach (23) verkörpert wird. Der Film zeigt die komischen Seiten, wenn Generationen aufeinandertreffen, ohne sich auf eine Seite zu stellen oder sich lustig zu machen. «Dieser Austausch belebt beide Seiten», erklärt Berben. «Miteinander statt gegeneinander – das macht auch am Set mehr Sinn», sagt sie und erklärt: «Jeder einzelne hatte seinen Platz, jede Figur ihre Bedeutung. Das zeigt auch: Individualität ist wichtiger als Anpassung. Man sollte sich fragen: Wer bin ich? Was will ich erzählen? Das ist spannender, als nur Trends zu folgen», lautet der Rat der vielfach ausgezeichneten Schauspielerin.