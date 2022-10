«Ein Geschenk meines Vaters»: Alessia Herren ist schwanger

Schwangerschaft wird in TV-Format zum Thema

Die Schwangerschaft von Alessia Herren wird laut einer Mitteilung auch in der aktuellen Folge von «The Real Life» (jeden Montag und Mittwoch neue Folgen auf RTL+) thematisiert. In dem Reality-Format wird ein Freundeskreis aus Reality-TV-Stars in seinem Alltag begleitet. «Ich bin im vierten Monat», offenbart Herren in der Episode ihren Freunden und erzählt, dass es ihr in den ersten drei Monaten körperlich sehr schlecht gegangen sei und sie vier bis fünf Kilo abgenommen habe. Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser.