Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation

Ein Hauch von Frühling: Prinzessin Kate strahlt im smaragdgrünen Kleid

Prinzessin Kate hat eine Wohltätigkeitsorganisation besucht und dabei erneut ihr modisches Geschick unter Beweis gestellt. In einem smaragdgrünen Kleid erschien die Ehefrau von Prinz William in London. Der Look ist allerdings nicht ganz neu.