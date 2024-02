«Ein Haus voller Geld»: Oliver Pocher bekommt Spielshow bei RTLzwei

Das Konzept der Spielshow «Ein Haus voller Geld»

Mit einem dreiköpfigen Experten–Team wird Oliver Pocher vier Familien einen Besuch abstatten. Denn die 100.000 Euro werden gestückelt in 100–Euro–Scheinen und äusserst kreativ in den jeweiligen Familienhäusern versteckt. Die Familien haben dann 30 Minuten Zeit, um das Geld in den eigenen vier Wänden zu finden. Die entdeckte Summe darf am Ende nur behalten werden, wenn es die ganze Familie in den letzten zehn Sekunden aus dem Haus geschafft hat. Sonst gibt es nur die Hälfte des Geldes.