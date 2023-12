«Ein Herz für Kinder»-Gala: Promis setzen auf Glitzer und Transparenz

Das One–Shoulder–Bustierkleid der 23–jährigen «Let's Dance»–Gewinnerin hatte eine kleine Schleppe und einen transparenten Rock in fliessendem Stoff. Dazu kombinierte Anna Ermakova, die ihre Haare offen und in leichten Wellen trug, spitze Pumps und verzichtete auf Accessoires, sodass der Fokus auf der Glamour–Robe lag. Ihre Mutter erschien in einem sehr ähnlichen Kleid, das ebenfalls mit Schleppe und Transparenz–Rock zum Hingucker wurde. Angela Ermakova komplettierte ihren Look allerdings mit silbernen Statement–Ohrringen und trug ihre langen Haare in einem Pferdeschwanz.