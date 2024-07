Ein Hobbit und Luke Skywalker betreiben Wahlkampf für Kamala Harris

Seit sich Joe Biden (81) aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat und an seiner Stelle Vize–Präsidentin Kamala Harris (59) ins Rennen ums Weisse Haus eingestiegen ist, wächst bei den US–Demokraten die Zuversicht, Donald Trump (78) doch noch abfangen zu können. Um für die 59–Jährige so viele Spenden und Stimmen wie möglich zu sammeln, hat sich nun auch eine Gruppe Hollywoodstars zusammengeschlossen: An einem rund dreieinhalb Stunden langen Zoom–Call mit dem Titel «White Dudes for Harris» («Weisse Kerle für Harris») nahmen unter anderem ein Hobbit, Luke Skywalker und sogar der Dude schlechthin teil.