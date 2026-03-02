«Ein Hof zum Verlieben» startet: Und ewig grüsst die Landidylle

Und noch eine weitere Landpartie wartet auf ihre Ausstrahlung. Mit «Frieda – Mit Feuer und Flamme» ist eine Vorabendserie in der Pipeline, die abermals eine Frau in die Provinz schickt. «GZSZ»–Star Laura Lippmann (36) spielt die alleinerziehende Krankenschwester Frieda, die mit ihrer Tochter in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge zurückkehrt. Frieda gerät dabei natürlich in romantische Verwicklungen und bietet den vertrauten Mix aus Herz, Heimat und Horizonterweiterung. Der Unterschied: Sie soll die örtliche Feuerwehr vor der Schliessung retten. Was in der «Landarztpraxis» medizinische Notfälle zwischen den privaten Problemen der Protagonisten sind, sind bei «Frieda» Feuerwehrszenen. Die 81 Folgen sind laut Joyn bereits seit Anfang 2025 abgedreht, die Ausstrahlung wurde allerdings mehrfach verschoben.