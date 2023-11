Ein Jahr bei «Sturm der Liebe»: Fanliebling Laura Osswald zieht Bilanz

Das tägliche Drehpensum bei «Sturm der Liebe» ist sicher anstrengend. Wie schalten Sie danach am liebsten ab?

Osswald: Klassisch abschalten ist nichts für mich. Beispielsweise halte ich es auch keine fünf Minuten in der Badewanne aus. Was mich aber völlig runterbringt, ist putzen. Ich mache mir einen guten Podcast an – am liebsten True Crime – und dann wische ich den Boden, räume die Spülmaschine aus und ein, mache die Betten und die Wäsche. Ausserdem koche ist wirklich sehr gerne. Ich kann gut und gern den ganzen Tag in der Küche am Herd stehen. Das ist meditativ für mich. Und ich lese wahnsinnig gerne Bücher – richtige echte Bücher aus Papier. Ich muss die Seiten anfassen können, Eselsohren hineinmachen und mich dann darüber ärgern. Ich lese abwechselnd immer ein anspruchsvolles deutsches Buch und ein etwas seichteres englisches Buch. Einfach, um im Flow zu bleiben. Ich habe ja relativ lange in den USA gelebt, aber man vergisst auch wieder viel. Meine Tochter ist ebenfalls zweisprachig aufgewachsen und bei ihr mache ich es mit den Kinderbüchern genauso. Sie mag das.