Ein Jahr nach dem Krebs-Statement: So geht es Prinzessin Kate

Kate hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere ausgewählte Auftritte gehabt, sowohl allein als auch zusammen mit Ehemann Prinz William (42). Das Paar besuchte letzten Monat Wales oder jubelte am vergangenen Wochenende bei einem Rugbyspiel auf der Tribüne. Am Montag nahm Kate ohne William als Ehren–Regimentskommandeurin an der St. Patrick's Day–Parade der Irish Guards teil. Auch der Besuch eines Kinderhospizes oder Termine ihrer Initiative für frühkindliche Entwicklung gehörten zu ihrem Programm. «Sie macht ihre Ausflüge in die Öffentlichkeit auf eine nie dagewesene Weise bedeutungsvoller», meint die Historikerin Amanda Foreman laut «People».