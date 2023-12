Ein Jahr nach dem Schneepflug-Unfall: Jeremy Renner vor Set-Comeback

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am Neujahrstag 2023, hing das Leben von Jeremy Renner (52) nach einem schweren Schneepflug–Unfall am seidenen Faden. Den Erfolg seines beschwerlichen Wegs zurück zur Normalität darf der Marvel–Star offenbar zum Start des neuen Jahres ernten. Darauf deutet zumindest ein Post seiner Kollegin Emma Laird (25) hin, die gemeinsam mit Renner in der Serie «Mayor of Kingstown» in bislang zwei Staffeln zu sehen war.