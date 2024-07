Ein Jahr nach ihrem Tod: Daran starb Sängerin Sinéad O'Connor

O'Connor war am 26. Juli 2023 in einer Wohnung in London «nicht ansprechbar» aufgefunden worden. Ihr Tod wurde am Abend bekannt gegeben. Zunächst berichtete unter anderem die Tageszeitung «The Irish Times». «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt», teilte die Familie der Verstorbenen in einem Statement mit. Die Angehörigen und Freunde der irischen Sängerin, die 1990 mit dem Song «Nothing Compares 2 U» weltberühmt wurde, seien am Boden zerstört und baten um Privatsphäre.