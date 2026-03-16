Ein Jahr nach ihrem Tod: Peter Plate erinnert an AnNa R.

«Wir waren hungrig nach dem Leben»

Zu einem Bild der Sängerin schrieb er, dass seine Gedanken an diesem Tag bei ihrer Familie und all den Menschen seien, die sie geliebt haben. «Ich denke oft an AnNa. Wirklich oft», betonte er. «Wir hatten zusammen Zeiten, wie man sie sich kaum schöner wünschen kann. Gerade die 90er–Jahre waren rückblickend unfassbar aufregend.» Plate erinnerte sich weiter: «Was haben wir gefeiert. Vor den Konzerten, nach den Konzerten – und ganz sicher auch mittendrin. Und das mit euch. Wir waren hungrig nach dem Leben.» Genau das habe sie verbunden.