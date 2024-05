Ein Jahr nach Krönung: Charles und Camilla erhalten Coronation Roll

Kurz vor dem ersten Jahrestag ihrer Krönung am 6. Mai haben König Charles III. (75) und seine Ehefrau Königin Camilla (76) ein besonderes Dokument erhalten. Im Buckingham Palast ist dem Königspaar am 1. Mai eine sogenannte Krönungsurkunde, in Grossbritannien als Coronation Roll bekannt, überreicht worden – ein ausführliches Dokument über ihre Krönung.