Ein Jahr nach Matthew Perrys Tod: Familie gibt bewegendes Interview

Neue Erkenntnisse zum Tod

Die Familie enthüllte auch neue Details zu Perrys Tod. So wussten sie zwar von seiner Ketamin–Behandlung gegen Depressionen, aber nicht, in welchem Ausmass er das Medikament nutzte. «Ich weiss nicht einmal, ob er in seinem Kopf einen Rückfall hatte», sagt seine Schwester Madeline nachdenklich.