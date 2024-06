Ein Jahr nach Rückzug: Lewis Capaldi besucht Glastonbury

Lewis Capaldi erlitte Tourette–Attacke auf Glastonbury–Bühne

Als der Sänger im vergangenen Jahr mit einer Tourette–Attacke auf der Bühne kämpfte und nicht mehr weiter performen konnte, half die Menge ihm seinen Song «Hold Me While You Wait» fertig zu singen. Capaldi bedankte sich anschliessend: «Ich will euch allen dafür danken, dass ihr gekommen seid. Ich hatte Angst, aber ihr habt mir geholfen, mich sehr wohl zu fühlen. Dafür danke ich euch sehr.»