Ein Jahr nach seiner Krebsdiagnose: So geht es König Charles

Dabei ist der 76–Jährige nicht geheilt. Die Krebsbehandlung von König Charles wird angeblich auch in diesem Jahr weitergehen, wie «Sky News» im Dezember 2024 in Erfahrung gebracht haben will. Aus dem Palast heisst es dem Bericht zufolge, dass die Behandlung des Monarchen «sich in eine positive Richtung entwickelt hat und der Behandlungszyklus bis ins nächste Jahr fortgesetzt wird». Die anonyme Quelle fügte laut «Sky News» in Bezug auf die Krebserkrankung hinzu, dass Zuversicht herrsche. Dies zeige sich auch in dem Wunsch des Königs, ein dichtes Programm an öffentlichen Auftritten zu absolvieren.