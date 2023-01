Ein Jahr nach Tod: Witwe und «Full House»-Stars erinnern an Bob Saget

Der Schauspieler und Comedian war am 9. Januar 2022 in einem Hotelzimmer in Orlando tot aufgefunden worden. Er starb an den Folgen einer Kopfverletzung. Bob Saget spielte von 1987 bis 1995 in der Sitcom «Full House» die Hauptrolle des alleinerziehenden Vaters Danny Tanner. Ab 2016 war er auch im Reboot «Fuller House» dabei. Saget hinterliess seine Ehefrau Kelly Rizzo und drei Töchter aus erster Ehe.