Ein Jahr ohne Elmar Wepper: Der «bayerische Redford» wird vermisst

So erzählte «Bergdoktor»–Star Monika Baumgartner (73), mit der Wepper in zahlreichen Serien und Filmen zu sehen war, dem Magazin «Bunte»: «Mich hat der Tod von Elmar Wepper mitgenommen, wir kannten uns gut und vor allem lange.» Dem schob sie in ihren nostalgischen Erinnerungen hinterher: «Wie so viele Frauen habe ich mich sofort ein bisschen in ihn verguckt.»