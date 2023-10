Ein Kerl wie ein Baum: Henning Baum ist Deutschlands maskulinster Mann

Er heisst nicht nur so, er ist auch ein Mann wie ein Baum: Schauspieler Henning Baum (51, «Der letzte Bulle») ist laut «Playboy» in einer repräsentativen Umfrage des Norstat–Instituts zum maskulinsten Deutschen gewählt worden. Ganz überraschend ist die Wahl des muskelbepackten blonden Hünen nicht, gäbe es da nicht ein bemerkenswertes Umfrage–Detail: Auch die Mehrheit der männlichen Umfrage–Teilnehmer hat für den gebürtigen Essener abgestimmt. Damit verweist Baum seinen sonst so sieggewohnten Kollegen Elyas M‹Barek (41) auf Rang zwei bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage. Unter den weiblichen Teilnehmerinnen liegt M›Barek hingegen knapp vor Baum. In einem früheren «Playboy»–Interview hatte Baum im Hinblick auf seine Rollenbesetzung bereits betont: «Die Lappen müssen andere spielen.»