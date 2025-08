Ein Krimi aus Franken eröffnet die neue «Tatort»-Saison

Ein grausiger Fund in einer Flussaue bei Nürnberg eröffnet die neue «Tatort»–Saison. Das gab der Bayerische Rundfunk am Mittwoch bekannt. In «Ich sehe dich» muss Felix Voss (Fabian Hinrichs, geb. 1974) seinen ersten Fall ohne seine langjährige Partnerin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66) lösen – doch zum Glück ist er nicht ganz allein.