«Ein Krimi aus Passau»: Marie Leuenberger über ihre Lieblingsszenen

Sie haben schon an vielen Orten gelebt. Wie schwer fällt Ihnen Abschiednehmen und umziehen?

Leuenberger: Ich habe in meinem Leben in Berlin, Basel, München, Stuttgart, Hamburg und wieder in Berlin gelebt. Wenn ich das so aufzähle, dann bin ich selbst ganz erstaunt über die vielen Umzüge. Aber sie waren immer beruflich bedingt, und es winkte stets ein neues Abenteuer, was den Ortswechsel erleichterte. Jede dieser Städte verbinde ich mit einer bestimmten Lebenszeit. Der Neuanfang war nicht immer einfach, ich fühlte mich ja auch oft fremd, aber so lernte ich, mich zu öffnen und Neues in mein Leben zu lassen. Auch jetzt noch sind meine Freunde im deutschsprachigen Raum verteilt. Wir telefonieren regelmässig und wann immer es geht, besuchen wir uns...