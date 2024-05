Ein Lächeln zu viel: «GNTM»-Topfavoritin fliegt

«Das ist nicht das, was ‹Harper›s Bazaar' repräsentiert»

In der Entscheidungsrunde der Folge bahnte sich dann eine echte Sensation an. Die beiden Jurorinnen liessen keinen Zweifel daran, dass es erneut alle männlichen Models in die nächste Runde schaffen würden. Das hiess: Ein weibliches Model würde gehen müssen. Sicher weiter war Lea, die ein dickes Lob erhielt: «Du warst am besten vorbereitet – ein Traum für jeden Kunden.» Die Düsseldorferin nähert sich damit immer mehr ihrem Traum vom Sieg – zumal ihre härteste Konkurrentin überraschend ausschied. Denn Kadidja bekam kein Foto von Heidi. «Die guten Bilder von dir waren die, auf denen du lachst», erklärte Kerstin Schneider. «Aber das ist nicht das, was ‹Harper›s Bazaar' repräsentiert», so die Chefredakteurin. Auch Kadidjas Hinweis auf ihre beeindruckenden Casting–Erfolge in dieser Staffel konnten sie nicht mehr retten. Galt das Model mit den meisten Jobs immer auch als Favoritin auf den Titel, so schied die bislang erfolgreichste Bewerberin der Staffel überraschend aus. Kurz vor dem Finale werden die Karten also nochmals völlig neu gemischt.