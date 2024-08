Ein letztes Mal «RTL Aktuell»: Abschied von Peter Kloeppel

Mehrstündige Live–Moderation

Einen bleibenden Eindruck hinterliess seine siebenstündige Live–Moderation anlässlich der Terroranschläge vom 11. September 2001. Als der Anschlag passierte, war Kloeppel im Studio in Köln. In einem RND–Interview von 2021 erklärt er zu seiner ersten Reaktion auf die Geschehnisse: «Es war Unglaube und gleichzeitig das Realisieren von: Das ist wirklich passiert, ich habe das gesehen. In dem Moment ist bei mir der professionelle Reflex eingetreten: Ich muss jetzt schon so schnell wie möglich auf Sendung und vermitteln, was da in New York passiert. Mir war die Dimension des Ganzen sofort klar.»