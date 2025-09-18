«Ein Minecraft Film»: Das Klötzchen-Phänomen erobert das Heimkino

Um ein Haar wäre es «Ein Minecraft Film» doch tatsächlich gelungen. Knapp 40 Millionen US–Dollar fehlten am Ende an den internationalen Kinokassen, dann hätte die Videospiel–Verfilmung als erster Streifen dieses Jahres die Milliardengrenze überschritten. Diese Ehre wurde wenig später und ähnlich knapp zwar «Lilo & Stitch» zuteil. Den Machern der Klötzchen–Unterhaltung dürfte das allerdings herzlich egal gewesen sein – sie bewiesen eindrucksvoll und durchaus überraschend, dass sich der ungebrochene Hype um das 2011 veröffentlichte Game auch auf die Leinwand übertragen liess. Den nächsten Siegeszug will «Ein Minecraft Film» ab dem 19. September bei seinem deutschen Heimkino–Debüt auf Sky Cinema Premiere sowie auf Abruf bei Wow antreten.