«Ein Minecraft Film»: Zwischen Hype an den Kassen und Randale im Kino

Rettet der «Minecraft»–Film das Kinojahr?

Der «Minecraft»–Film basiert auf einem der meistverkauften Videospiele der Welt und erzählt die Geschichte von mehreren Aussenseitern, die durch ein mysteriöses Portal in die «Minecraft»–Oberwelt gezogen werden und dort etliche Abenteuer erleben. Abseits der randalierenden Jugendlichen wird sich die Kinobranche wohl vor allem die Hände reiben. Trotz enttäuschenden Kritiken spielte der Film, der mit Stars wie Jason Momoa, Jack Black (55) und Jennifer Coolidge (63) besetzt ist, am Eröffnungswochenende weltweit schätzungsweise 300 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und übertrifft damit alle Erwartungen.