Ein Monat ohne Tierprodukte: Drei leckere Rezepte für den Veganuary

Immer mehr Menschen starten mit einer veganen Ernährung ins neue Jahr und verzichten einen Monat lang auf tierische Produkte. 2022 nahmen mehr als 600.000 Menschen am sogenannten Veganuary teil - viele von ihnen wollen längerfristig am Ball bleiben. Gerade am Anfang kann eine solche Umstellung aber eine ziemliche Herausforderung sein. Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen und ihr Partner Mauro Bergonzoli stellen in ihrem Kochbuch «Magic Food» (Callwey Verlag) ihre liebsten veganen Rezepte vor. Im Interview mit spot on news verrät die «Magic Contessa» ihre besten Tipps für alle, die eine vegane Ernährung ausprobieren wollen.