Ein neuer «Karate Kid»-Film mit Jackie Chan und Ralph Macchio kommt

Nach dem Ende des Streiks der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood sind in den vergangenen Tagen einige neue Projekte bekannt geworden. Eines davon führt nun zwei verschiedene «Karate Kid»–Universen zusammen. Das Filmstudio Sony wird am 13. Dezember kommenden Jahres einen neuen «Karate Kid»–Film in die US–Kinos bringen. Das Besondere daran: Ur–«Karate Kid» Ralph Macchio (62) und Leinwand–Legende Jackie Chan (69) treten darin gemeinsam auf.