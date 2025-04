Ein neues Karate-Kind und ein alter IMF-Agent: Die Kinotipps im Mai

Ein wilder Ritt zwischen Nostalgie und Aberwitz – so lassen sich die kommenden Kinotipps im Mai zusammenfassen. Grösstes Highlight dürfte für viele «Mission: Impossible – The Final Reckoning» sein, der als Conclusio der fast 30 Jahre währende Geschichte von Ethan Hunt (Tom Cruise, 62) dienen soll – oder doch nicht? Skurril bis düster wird es dank Marvels neuer Antiheldentruppe in «Thunderbolts*», in «Karate Kid – Legends» muss hingegen einmal mehr das «Auftragen, Polieren!» geübt werden. Symmetrie–Fetischisten sollten sich derweil den 29. Mai notieren – dann startet Wes Andersons neuer Streifen «Der Phönizische Meisterstreich» mit gewohnter Optik und gewohntem Star–Ensemble.