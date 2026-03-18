«Ein Sommer in Italien - WM 1990»: Die grössten Gänsehaut-Momente

Wenn die bekannten WM–Bilder neue Wucht bekommen

Natürlich spart «Ein Sommer in Italien» die ikonischen Momente des Turniers nicht aus. Die hitzigen Duelle, die Dramatik der K.–o.–Phase und die Zuspitzung bis zum Finale gehören fest zu diesem Stoff. Vor allem der Vorfall um Rudi Völler und die Spuck–Attacke von Frank Rijkaard im Achtelfinale gegen die Niederlande wirkt auch mehr als 35 Jahre später noch nach. Und wenn am Ende alles auf Andreas Brehme und den entscheidenden Moment von Rom zuläuft, bekommen selbst oft erzählte Szenen noch einmal neue Kraft. Man sieht nicht nur Sportgeschichte, sondern spürt, was in dieser Mannschaft damals emotional in Bewegung war.