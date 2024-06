Ein Ständchen für den Kanzler: G7-Runde singt für Olaf Scholz

Besonderes Geburtstagsgeschenk für Olaf Scholz (SPD): Beim G7–Gipfel in Italien singen die mächtigsten Staats– und Regierungschefs der Welt ein Ständchen für den Bundeskanzler. Scholz wird am heutigen Freitag, dem zweiten Tag des Gipfeltreffens, 66 Jahre alt. Vor der ersten Sitzung am Freitag stimmten die Anwesenden laut Medienberichten «Happy Birthday» an.