Ein Stern für den «zweitbesten Chris»: Kollegen feiern Chris Hemsworth

Um ihm zu helfen, sagte Downey Jr. laut den Berichten weiter, habe er seine «Avengers»–Kollegen gebeten, Hemsworth in drei einfachen Worten zu beschreiben, und las einige der Antworten vor. «Hawkeye»–Star Jeremy Renner (53) nannte Hemsworth demnach «absurd, nervtötend, erstaunlich». Mark Ruffalo (56) – der die Figur Hulk im Marvel Cinematic Universe mimt – spielte auf eine Szene aus dem gemeinsamen Film «Thor: Tag der Entscheidung» an, als er Hemsworth als «friend from work» («Freund von der Arbeit») bezeichnete – ein Zitat aus dem Streifen. «Captain America» Chris Evans (42) nannte seinen Kollegen «second–best Chris», also den «zweitbesten Chris».