Ein Stern für Rachel McAdams: Seltener Auftritt mit ihrem Partner

Rachel McAdams (47) hat einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die «Mean Girls»–Darstellerin wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Doch fast noch bemerkenswerter als die Auszeichnung selbst war ein Gast im Publikum – ihr langjähriger Partner Jamie Linden (45).
Das Paar, das seit 2016 zusammen ist und einen siebenjährigen Sohn sowie eine fünfjährige Tochter hat, zeigt sich so gut wie nie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Umso überraschender, dass Linden bei diesem wichtigen Moment dabei war und neben McAdams im Publikum Platz nahm.
Bewegende Dankesworte
Rachel McAdams selbst richtete während ihrer Dankesrede unter anderem bewegende Worte an ihren Partner und ihre Schwester Kayleen McAdams (44): «An Jamie, meinen Nordstern, und Kayleen, meinen anderen Nordstern», sagte sie unter Tränen. «Danke, dass ihr ein grossartiges Team seid – und mich halbwegs normal haltet.»
Die Schauspielerin, die mit Filmen wie «Wie ein einziger Tag» und «Spotlight» Weltruhm erlangte, hält ihr Familienleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Die Namen ihrer beiden Kinder hat sie bis heute nicht verraten. Über die Mutterschaft selbst spricht sie jedoch gerne – und schwärmt dabei regelrecht.
«Es ist das Beste, was mir je passiert ist, ohne jeden Zweifel», verriet sie bereits 2018 gegenüber «The Times». «Man sagt immer, dein Leben gehört dir dann nicht mehr. Aber ich hatte 39 Jahre lang nur mich selbst, ich hatte genug von mir, ich war so glücklich, den Fokus auf jemand anderen legen zu können.»
Zurück auf der Leinwand
Am 29. Januar kehrt die Schauspielerin mit ihrem neuen Film «Send Help» auf die Leinwände zurück. In dem Survival–Thriller wird die Geschichte zweier Kollegen erzählt, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer abgelegenen Insel ums Überleben kämpfen müssen. An McAdams‹ Seite spielt Dylan O›Brien (34), Regie führt Sam Raimi (66).