Ein Stern und eine besondere Liebesklärung für Sarah Paulson

Rede voller Metaphern und Vergleiche

Taylor führte den Vergleich weiter aus und beschrieb Paulson augenzwinkernd als eine Art Erdmännchen – jedoch im positivsten Sinne. «Sie ist gefährlich, aber nicht wie eine Schlange, sondern wie eine Manguste. Diese süssen, flauschigen Wesen, die Schlangen töten können.» Zugleich würdigte Taylor Paulsons kompromisslose Hingabe an ihre Arbeit. «Sie erkennt die Besonderheiten und Konflikte einer Figur, während die meisten von uns nicht einmal unsere eigenen klar sehen», sagte sie.