Ein Stück Basketball-Geschichte: Kobe Bryants Trikot erzielt Megasumme

Über diese Besonderheit verfügt das versteigerte Trikot

Dem Auktionshaus zufolge verfügt das versteigerte Trikot über eine Besonderheit, die es für Sammler noch interessanter macht: Eine Mikrofon–Tasche im vorderen Bund seiner Hose, sodass Kobe Bryant während des Spiels mit einem Mikrofon ausgestattet werden konnte. «Die meisten Trikots, die für das Tragen eines Mikrofons angepasst sind, haben diese Tasche entlang der Innennaht in der Nähe der Achselhöhle. Das mag für Bryant zu unbequem gewesen sein, daher hat er sich entschieden, sie stattdessen in seinen Shorts anzubringen. Wir wissen, dass das eine von Kobes Lieblingshosen für Reisen war. Diese Lösung hat er in den letzten beiden Monaten seiner Abschiedssaison in neun weiteren Spielen getragen.»