«Ein tolles Erlebnis»: Vanessa Mai feiert ihr Debüt in Cannes

Welche Pläne stehen dieses Jahr noch auf dem Programm?

Mai: 2022 ist ein verrücktes Jahr und viel ist los! Ein Album im August, die Tour im Herbst, ein eigenes Fashionlabel mit dem Namen «VIAM», exklusiv bei About You, mein Buch «I do it Mai way» - und auch noch viele weitere tolle Aktionen mit L'Oréal Paris.