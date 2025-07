«Ein wilder Ritt»: Geezer Butler nimmt Abschied von Ozzy Osbourne

Ihre gemeinsame Geschichte reicht bis in die Jugendjahre zurück. Beide wuchsen in der Nähe des Birminghamer Fussballstadions Villa Park auf. Es sei also sehr passend gewesen, «dass Ozzy und Black Sabbath die lange Reise von unseren Anfängen im Jahr 1968 bis zu unserer letzten Show in Aston im Villa Park am 5. Juli beendeten». Was er damals jedoch nicht geahnt habe: «Dass ich Ozzy nach dieser Nacht nie wieder sehen würde.»