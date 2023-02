Jeremy Renner hatte «eine Nahtoderfahrung»

Was sie sah, war aber offenbar etwas ganz anderes: Er sei in einem Rollstuhl unterwegs gewesen und «lachte mit seinen Freunden. Es ist ein Wunder. Es ist ein reines Wunder». Dass Jeremy Renner hart im Nehmen sei, habe man ihm immer angesehen, so die Schauspielerin, «und er erholt sich unglaublich». Zudem verriet Evangeline Lilly, dass Renner bei dem Unfall «eine Nahtoderfahrung» gehabt habe, «die sehr traumatisch war, er war während der ganzen Sache wach». Er habe ihr die Geschichte von dem, was passierte, erzählt, auch, «was er hören und was er sehen konnte».