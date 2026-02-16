Einbruch bei Haftbefehl: Ehefrau Nina lässt sich nicht einschüchtern

Zunächst wurde von dem Einbruch berichtet, später wurden Haftbefehl und seine Frau als Opfer bestätigt. Gegen 19 Uhr seien die Unbekannten in das Haus im Kreis Böblingen (Baden–Württemberg) eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschliessend durchsuchten sie das Anwesen nach Wertgegenständen und erbeuteten offenbar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. «Es wurde viel gestohlen, und der Schock sitzt bei uns noch immer tief», bestätigte Nina Anhan der «Bild»–Zeitung. «Sehr froh bin ich auch darüber, dass meine Hundekamera in der Küche mich sofort gewarnt hat, dass sich jemand in meinem Haus bewegt. Nur dadurch konnte ich die Täter überhaupt ertappen.»