Einbruch bei NBA-Superstar Luka Dončić

Basketball–Superstar Luka Dončić (25) ist das jüngste Opfer einer Serie von Einbrüchen bei Profisportlern in den USA geworden. Wie die «Dallas Morning News» berichtet, drangen unbekannte Täter am vergangenen Freitag zwischen 17 und 21 Uhr in die Villa des Dallas–Mavericks–Stars ein und entwendeten Schmuck im Wert von rund 30.000 Dollar.