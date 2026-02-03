Einbruch bei «Suits»-Star Gina Torres

Zu der Tatsache, dass sie seitdem deutlich öfter erkannt wird, sagte Torres dem «Hollywood Reporter»: «Es ist auf jeden Fall schwerer geworden, durch einen Flughafen zu laufen, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich denke, das zeigt, wie grossartig die Serie war. Sie thematisiert eine Art von Ehrgeiz, den wir alle haben – und vielleicht auch eine Zukunft, die wir uns für uns vorstellen.»